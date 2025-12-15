Стали известны новые подробности переговоров по Украине в Берлине

Главком НАТО в ЕС участвовал в переговорах по Украине в Берлине на стороне США

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в переговорах делегаций США и Украины в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он выступал на стороне американских представителей. Агентство подчеркивает, что именно Гринкевич в форме сидел по левую руку от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа — это следует из опубликованных фото.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) писала, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса.