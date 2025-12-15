Министр обороны Германии назвал формат переговоров по Украине неубедительным

Писториус: Формат переговоров по Украине с участием США выглядит неубедительным

Формат переговоров по Украине с участием американских посредников — спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера — выглядит не слишком убедительно. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире программы heute journal на ZDF.

Однако сам факт их приезда в Берлин, по словам Писториуса, — это позитивный шаг.

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — подчеркнул министр.

Кроме того, Писториус скептически относится к готовности президента России Владимира Путина к миру: «Мы уже видели такое не один раз. Поэтому я не удивлюсь, если опять будет так же. Хотя, конечно, надеюсь на другой результат».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.