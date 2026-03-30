Россияне бросились скупать препараты от аллергии

11:54, 30 марта 2026

«Честный знак»: В 2026-м россияне потратили на препараты от аллергии ₽6 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

С начала 2026 года россияне потратили на препараты от аллергии более шести миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные платформы «Честный знак» сообщает Telegram-канал Shot.

Граждане бросились скупать лекарства из-за аномально теплой зимы и преждевременной весны — благодаря теплой погоде сезон аллергии начался раньше. В результате они скупили более 20 миллионов упаковок антигистаминных.

На фоне увеличения спроса выросли также и цены — в среднем, до 308 рублей за упаковку (плюс 11 процентов). Чаще всего препараты от аллергии покупали в Санкт-Петербурге, Московской и Амурской областях.

Пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая напомнила, что лекарства против аллергии (антигистаминные препараты, назальные кортикостероиды для купирования ринита и метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) должны назначать только врачи.

Вместе с тем на фоне пика сезона цветения для аллергиков выходом станут закрытые окна, отсутствие прогулок без солнцезащитных очков, а также душ после прогулки и солевой раствор для носа. Также барьерным методом станет использование назальных фильтров, задерживающих крупные частицы пыльцы. Очки с плотным прилеганием не дадут пыльце попасть в глаза.

    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Россиянина ранили полицейские во время погони

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    Все новости
