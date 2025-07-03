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05:00, 3 июля 2025Из жизни

Владельцы похоронного бюро прятали 190 разлагающихся тел и попали в тюрьму на 20 лет

В США владельцы похоронного бюро попали в тюрьму за то, что прятали там останки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Muskogee County Sheriff's Office via AP

В США супругов, владевших похоронным бюро в штате Колорадо, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество с захоронениями. Об этом пишет The Guardian.

В ходе расследования выяснилось, что Джон и Кэри Холлфорд получали деньги за кремацию и захоронение людей, а затем просто прятали их останки в здании. Полицейские нашли там 190 разлагающихся тел, лежавших друг на друге. Чтобы родственники покойников ничего не заподозрили, владельцы похоронного бюро выдавали им ненастоящий пепел. Два раза они устроили показательные похороны, на которых закопали чужие тела.

В суде Холлфорды признались в мошенничестве со средствами на сумму 900 тысяч долларов (около 70 миллионов рублей) из фонда помощи пострадавшим от эпидемии COVID-19. Джон также попал под суд по обвинению в надругательстве над останками. Приговор по этому делу вынесут в августе.

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Пострадавшие родственники признались, что теперь мучаются от кошмаров. Один из них, Деррик Джонсон, рассказал судье, что не может перестать думать, что его мать бросили в «гнойное море смерти».

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния женщина обнаружила в гробу дяди незнакомца и подала на похоронное бюро в суд. Его сотрудники признали ошибку, только после того как она показала им фотографию дяди.

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