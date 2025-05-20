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03:30, 20 мая 2025Из жизни

Племянница заглянула в гроб дяди перед похоронами и обнаружила там незнакомца

В США женщина обнаружила в гробу дяди другого человека перед похоронами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Калифорния, США, женщина обнаружила в гробу дяди незнакомца и подала на похоронное бюро в суд. Об этом сообщает CBS News.

Амента Хант рассказала, что тело ее 80-летнего дяди к похоронам готовило бюро Harrison-Ross Mortuary. Перед погребением Хант пришла туда проверить покойника, однако, заглянув в гроб, увидела другого человека.

По словам племянницы, мужчина был одет в костюм ее родственника, но тон его кожи был гораздо темнее. Она сразу сообщила об этом сотрудникам бюро, однако те отказались признать ошибку. Только после того как Хант показала им фотографию дяди, они признали, что случайно поменяли тела.

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Сотрудники бюро вернули родственника женщине через три часа, и его похороны состоялись. После Хант подала на Harrison-Ross Mortuary в суд. Она заявила, что не позволит похоронному бюро вновь безнаказанно ошибиться.

Ранее сообщалось, что в Испании женщина потеряла новорожденного ребенка и спустя 18 лет нашла в его могиле чужие останки. Она рассказала, что продолжает искать потерянного ребенка и надеется, что он смог выжить.

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