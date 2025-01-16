Женщина потеряла ребенка после родов и спустя 18 лет нашла в его могиле чужие останки

В Испании женщина нашла в могиле новорожденной дочери чужие останки

В Испании женщина потеряла новорожденного ребенка и спустя 18 лет случайно узнала, что он может быть все еще жив: в его могиле нашли чужие останки. Об этом пишет Daily Mail.

Британка по происхождению Рут Эпплби переехала в Испанию в 1980-х годах и там вышла замуж за мужчину по имени Говард. В 1992 году она забеременела и родила. Все было в порядке, но через несколько часов после родов супругам сообщили, что их ребенка не стало.

Рут вспоминает, что дальше события развивались очень быстро и странно. Руководство больницы настойчиво предлагало Говарду и Рот кремировать их ребенка, но они отказались. Тогда оно само договорилось с похоронным агентством, и прощание прошло без родителей.

По словам Рут, долгое время она никак не могла отойти от произошедшего, но в конце концов смогла родить еще двух детей. В 2004 году она развелась с Говардом и вернулась в Великобританию, куда задумала перевезти и останки дочери. Она решилась на это только в 2010 году. Женщина присутствовала на вытаскивании гроба и случайно увидела его содержимое. Как рассказывает Рут, внутри оказался скелет слишком большого размера для маленького ребенка.

Сейчас женщина предполагает, что дело ее дочери связано с испанским скандалом с «украденными младенцами». В 2010-х годах выяснилось, что во время режима Франко (1936-1975) в Испании распространилась практика похищения младенцев для благонадежных бездетных пар. Обычно детей забирали у тех, кто выступал против диктатора или казался врачам плохим родителем по какой-либо причине. Рут думает, что ее дочь могли забрать, потому что она была британкой.

Сейчас женщине уже 61 год, но она все еще не может забыть о первой дочери. Рут рассказала, что продолжает искать ее и надеется, что ребенок смог выжить. «Я буду продолжать пытаться найти истину до последнего вздоха», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в городе Лас-Вегасе, штат Невада, США, мужчина решил найти семью младенца, чей прах оказался в его автомобиле. Урна с останками младенца оказалась в его машине после угона.