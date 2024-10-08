Мужчина нашел угнанный автомобиль и обнаружил в нем урну с прахом младенца

В США мужчина нашел урну с прахом младенца в своем автомобиле

В городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) мужчина решил найти семью младенца, чей прах оказался в его автомобиле. Об этом пишет People.

25 сентября у 42-летнего Ахмада Эрвина угнали пикап. Он подал заявление в полицию и отправился на его поиски самостоятельно. Эрвин спрашивал о машине у бездомных и в конце концов добрался до нее. Внутри он обнаружил много вещей, предположительно, краденых. Среди были кошельки, сумочки, предметы одежды и урна.

Согласно надписи на урне, ребенок, чьи останки находились внутри, прожил всего девять месяцев. Его звали Марсель Акари Александр. Коробка украшена статуэткой в виде младенца, спящего в ангельских крыльях.

Эрвин попросил помочь с поисками сестру возлюбленной, которая сама потеряла четверых детей. «Это просто растерзало меня. Как будто похитили моего ребенка», — отметила она. Она обратилась с имеющейся информацией в похоронное бюро и написала пост в социальных сетях. Пока ей не удалось достигнуть никаких результатов.

Ранее сообщалось, что в США девушка развеяла прах деда над океаном, после чего увидела дельфина, увязавшегося за ее лодкой. Ей показалось, что через дельфина родственник передал послание не плакать о нем и радоваться жизни, пока есть такая возможность.