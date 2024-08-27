Девушка развеяла прах деда над океаном и увидела в воде добрый знак

В США девушка развеяла прах деда над океаном и увидела рядом дельфина

В США девушка на видео развеяла прах деда над океаном, после чего ее стал преследовать дельфин. Об этом она рассказала в своем аккаунте TikTok.

20-летняя Кайли поделлась в сети кадрами, на которых она с семьей плывет по воде на небольшой лодке. С нее кто-то из ее родственников и высыпал прах в океан. После этого рядом с их судном появился дельфин. Судя по видео, он довольно долго сопровождал семью.

Кайли объяснила, что увидела в этом добрый знак. По словам девушки, ее дед очень любил океан, поэтому и завещал предать его прах воде. Кайли показалось, что через дельфина родственник передал послание не плакать о нем и радоваться жизни, покаесть такая возможность.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, который увлекается поиском ценностей при помощи металлоискателя, обнаружил на пляже в штате Орегон банку с человеческим прахом. В ней была записка от скорбящей матери с просьбой снова зарыть находку.

