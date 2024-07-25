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17:05, 25 июля 2024Из жизни

Кладоискатель обнаружил «очень грустную» вещь на пляже

Кладоискатель нашел банку с прахом мальчика и запиской от его матери

Фото: @Leading_Ad_9732 / Reddit

В США мужчина, который увлекается поиском ценностей при помощи металлоискателя, обнаружил на пляже в штате Орегон банку с человеческим прахом. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

Пользователь с ником Leading_Ad_9732 обнаружил прозрачную стеклянную банку на глубине 15 сантиметров. Внутри лежал какой-то мешочек и записка. Увидев листок в банке, американец подумал, что она как-то связана с геошерингом — туристической игрой, во время которой одни участники создают некие тайники, а другие должны найти их по геолокации. Однако, прочитав записку, он понял, что обнаружил «нечто очень печальное».

Это прах моего сына Стивена Генберга.
31 августа 1998 — 18 июля 2011
Если вы нашли его — пожалуйста, проявите уважение и заройте снова.
Спасибо.
Скорбящая мать

мать Стивена Генбергатекст записки, найденной в банке с прахом

Leading_Ad_9732 исполнил просьбу женщины и вернул прах в землю. Другие пользователи устроили расследование и обнаружили статьи о некоем Стивене Генберге, который попал в ДТП в 2011 году в канадской провинции Британская Колумбия. Правда, этому молодому человеку было 20 лет.

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Ранее сообщалось, что в США женщина отправилась в поход в штате Аризона и обнаружила коробку с человеческим прахом. Странную находку сделала туристка, во время пешего путешествия по одной из специально оборудованных для походов троп.

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      Никита Савин
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