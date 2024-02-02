Женщина нашла таинственную коробку с человеческим прахом во время похода

Туристка нашла коробку с прахом во время путешествия по штату Аризона в США

В США женщина отправилась в поход в штате Аризона и обнаружила коробку с человеческим прахом. Об этом пишет New York Post.

Странную находку сделала туристка, во время пешего путешествия по одной из специально оборудованных для походов троп. На коробке была наклейка, на которой было написано, что внутри находятся останки некой Энн Крингл, покинувшей этот мир 8 ноября 2012-го. Датой кремации указано 22 ноября того же года, а местом — штат Калифорния.

Нашедшая таинственную коробку американка передала ее полиции. Правоохранители попытались связаться с бюро, название которого было указано на коробке, однако о том, удалось ли это сделать, не сообщается.

Ранее в США семья из штата Колорадо купила дом и нашла там человеческую голову. Она лежала в оставленной прежними хозяевами морозилке.