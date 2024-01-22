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03:31, 22 января 2024Из жизни

Новые хозяева дома нашли человеческую голову в морозилке во дворе

В США новые владельцы дома нашли в морозилке человеческую голову

Кадр: KREX

В США семья из штата Колорадо купила дом и нашла человеческую голову в морозилке, которая осталась от прежних жильцов. Об этом пишет New York Post.

Страшную находку сделало семейство из города Гранд-Джанкшен в пятницу, 12 января. Новые хозяева дома устроили уборку на территории дома, чтобы продать ненужные им вещи, оставленные прежними владельцами. Одной из таких вещей была морозильная камера, стоявшая во дворе дома.

«Они чистили ее, чтобы упаковать, а там внутри оказалась черная сумка. Они открыли сумку, и из нее выпала человеческая голова», — рассказал сосед семейства.

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Жители окрестных домов также рассказали, что раньше в доме проживала пожилая женщина с сыном. Они почти ни с кем не общались и съехали в день заключения сделки по продаже здания.

Полиция приступила к расследованию и пока не разглашает его подробностей. В местном офисе шерифа заявили, что опасности для других жителей района нет.

Ранее сообщалось, что охранник из США расправился с женщиной и спрятал ее руку в карман куртки. Мужчину задержали после анонимного обращения в полицию.

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      Никита Савин
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