В куртке охранника нашли руку проститутки

KRDO: в США охранник расправился с женщиной и спрятал ее руку в куртку

Охранник из США расправился с проституткой и спрятал ее руку в карман куртки. Об этом сообщает KRDO.

26-летний Соломон Мартинес работал охранником в художественном центре в городе Пуэбло, штат Колорадо. Он жил у друга, Джошуа Мацзурко. По словам товарища, 9 января он был на автомойке вместе с Мартинесом, когда заметил грязь на его одежде и кровь на его руках. Охранник смыл кровь водой, а затем предложил Мацзурко тысячу долларов за то, что тот выкопает трехметровую яму. Тот сразу заподозрил неладное и предположил, что его приятель совершил преступление.

Мацзурко попросил Мартинеса одолжить ему инструменты, которые лежали в багажнике его автомобиля. Охранник запретил другу открывать багажник и сделал это самостоятельно. Как утверждает Мацзурко, Мартинесу пришлось отодвинуть «что-то большое», чтобы достать инструменты. Позже он заявил другу, что пошутил, когда предложил ему выкопать яму.

10 января в полицию поступило сообщение о женщине в реке, у которой была отрезана голова. Вскоре правоохранители нашли ее. Звонивший в полицию мужчина рассказал о Мацзурко, который мог быть свидетелем и помочь следствию. Благодаря его показаниям правоохранителям удалось выйти на Мартинеса.

Охранника задержали и обыскали. В кармане его куртки нашли человеческую руку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Кроме того, в его машине обнаружили пятно красного цвета, похожее на засохшую кровь. На допросе Мартинес признался, что знает женщину, найденную в реке. По его словам, она была проституткой, с которой он провел время в своей машине в ночь на 8 января. После этого, как заявил охранник, он высадил женщину и больше ее не видел.

В ходе расследования выяснилось, что Мартинес солгал полиции. Благодаря уликам правоохранителям удалось доказать его причастность к преступлению. В настоящее время он находится в тюрьме до вынесения приговора. По словам Мацзурко, он был шокирован, когда узнал о произошедшем. «Он оставался наедине с некоторыми членами моей семьи. Он мог причинить им вред», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесены приговоры троим мужчинам, которые отрезали пенис, ногу и сосок 45-летнему Мариусу Густавсону по прозвищу Евнуходел. Густавсон сам желал расстаться с конечностью и половыми органами, поскольку мечтал выглядеть как кукла Кен.