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00:44, 18 января 2024Из жизни

Секс-работник отрезал мужчине пенис за 5,5 тысячи рублей

В Великобритании секс-работник отрезал мужчине пенис и получил за это 50 фунтов

Фото: In Green / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании вынесены приговоры трем мужчинам, которые отрезали пенис, ногу и сосок 45-летнему Мариусу Густавсону по прозвищу «Евнуходел». Об этом сообщает BBC News.

Густавсон сам желал расстаться с конечностью и половыми органами, поскольку мечтал выглядеть как кукла Кен. В суде обвинители настаивали, что его согласие в данном случае не играет роли, поскольку операции были нелегальными и могли представлять угрозу для жизни. Мужчин, которые их проводили, обвинили в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Первый подсудимый, 36-летний секс-работник Дэмьен Бирнс, рассказал, что Густавсон попросил его отрезать ему пенис, вручил кухонный нож и объяснил, что нужно делать. За это он обещал заплатить 500 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей). Бирнс утверждает, что точно выполнил все указания, после чего его вырвало. Получить обещанные деньги так и не удалось. Густавсон согласился выплатить только 50 фунтов (5,5 тысячи рублей) и пригрозил, что в случае вмешательства полиции обвинит Бирнса в шантаже и причинении увечий.

Другой обвиняемый, 23-летний Джейкоб Крими-Эппллби, заморозил ногу Густавсона, чтобы подготовить ее к ампутации. Третий, 49-летний медбрат Натан Арнольд, отрезал Густавсону сосок.

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Крими-Эпплби приговорили к лишению свободы на три года и восемь месяцев. Арнольду дали два года условно. Бирнс проведет за решеткой пять лет.

Густавсон увлекался экстремальной модификацией тела и провел не менее 29 операций, при которых у людей удаляли здоровые органы. Пациентами были добровольцы из субкультуры «нуллосов», то есть мужчин без гениталий. Платные видеотрансляции подобных операций принесли ему не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (22 миллиона рублей). Кроме того, после ампутации ноги Густавсон получил государственное пособие по инвалидности. За весь срок выплаты составили 18 тысяч фунтов (два миллиона рублей).

Ранее Густавсон признался, что удалил гениталии 58 мужчинам. Отрезанные органы он сохранял в холодильнике или консервировал в спирте.

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      Олег Парамонов
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