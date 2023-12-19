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05:02, 19 декабря 2023Из жизни

Сотрудник гостиницы признался в кастрации желающих быть похожими на куклу Кена

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании продолжается суд над 45-летним Мариусом Густавсоном по прозвищу «Евнуходел» и его помощниками. Они заработали на кастрациях и отрезании пенисов не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (23 миллиона рублей), пишет издание Daily Mail.

На этот раз в суде допросили 28-летнего румына Иона Чикура, который был сотрудником гостиницы в Шотландии. Он признал, что был в сговоре с Густавсоном и его людьми. Они увлекались экстремальной модификацией тела и провели не менее 29 операций, при которых у людей удаляли здоровые органы. Пациентами были добровольцы из субкультуры «нуллосов», то есть мужчин без гениталий.

У самого Густавсона нет ноги, пениса и одного соска, По его словам, он согласился на операцию, потому что желал выглядеть как кукла Кен. Один из помощников повредил ему ногу, чтобы добиться ампутации, другой отрезал пенис, а третий — сосок. В последнем заседании суда Густавсон участвовал по видеосвязи, сидя на инвалидной коляске.

В феврале Густавсона признался журналистам, что удалил гениталии 58 мужчинам. Отрезанные органы он сохранял в холодильнике или консервировал в спирте.

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Операции транслировались в интернете на сайте Густавсона. Желающим посмотреть приходилось ему платить. Это и было источником его доходов, упомянутых на процессе.

Ранее сообщалось, что нью-йоркская доминатрикс, использующая псевдоним госпожа Марли, утверждает, что один из клиентов попросил кастрировать его. Она ответила ему отказом.

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      Олег Парамонов
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