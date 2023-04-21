Подельники отрезали пенис снимавшему кастрации на видео мужчине

Британец признался в удалении пениса снимавшему видео кастраций подельнику

Двое британцев рассказали в суде, что были частью сообщества, в котором люди добровольно проходили через экстремальные хирургические процедуры, в частности, кастрацию. Как пишет The Independent, подельники сознались в удалении пениса и соска Маркусу Густавсону, возглавлявшему тайную организацию и снимавшему экзекуции на видео.

Сообщество, сложившееся вокруг сайта Густовсона под названием «создатель евнухов», обвиняют в проведении 29 экстремальных телесных модификаций, а также в удаление частей тел и торговле ими. Полиция считает, что жертвами организации стали как минимум 13 мужчин. В основном, добровольных жертв кастрировали или отрезали им пенисы. Видеозаписи выкладывались на сайт Густовсона, на который желающие могли подписаться для просмотра экстремального контента за деньги. Также подельники проводили прямые трансляции своих операций.

48-летний медбрат Нейтан Арнольд из Лондона признался во время заседания суда, что летом 2019 года частично удалил сосок Густавсону, который также практикует экстремальные модификации тела. 35-летний Дамиен сознался, что ампутировал Густавсону пенис в феврале 2017 года. Обоих британцев признали виновными в намеренном причинении тяжких телесных повреждений 45-летнему лидеру организации.

Подручного Густавсона, 66-летнего Питера Уэйтса, также признали виновным в причинении тяжелых телесных повреждений. По версии следствия, он исполнял роль хирурга в ходе девяти из 29 манипуляций по удалению частей тела. Другого участника организации, 22-летнего Джеймса Крайми-Апплби, обвиняют в заморозке ноги Густавсона, которая впоследствии стала причиной ампутации конечности.

Самого Маркуса Густавсона обвиняют в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений и пяти эпизодах причинения тяжких телесных повреждений.

Всего полиция арестовала девятерых участников сообщества, которые имели непосредственное отношение к созданию видеозаписей. Они были взяты под стражу в ходе рейдов в Лондоне, Шотландии и Южном Уэльсе. Всем девятерым предъявлены многочисленные обвинения, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью.

Все обвиняемые были частью сообщества, члены которого добровольно подвергают себя опасным хирургическим процедурам. Эту практику связывают с субкультурой, в которой мужчины становятся «нуллосами», то есть лишаются гениталий.

Ранее сообщалось о канадце, которому врачи самовольно сделали неудачную операцию по увеличению пениса. Пострадавший первоначально обратился к хирургам в связи с разрывом связки в паху.

