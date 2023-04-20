Мужчина подал в суд на увеличивших его пенис без спроса врачей

Victoria News: мужчина из Канады подал в суд на больницу за ненужное увеличение пениса

Житель Канады подал в суд на врачей клиники из города Келоуна, провинция Британская Колумбия, которые сделали ненужную операцию и изуродовали его пенис. Об этом сообщает Victoria News.

Мужчина, которого для сохранения тайны частной жизни называют Джон Доу, порвал связку в паху, когда катался на горном велосипеде весной 2020 года. Из-за повреждения половой орган канадца слегка изогнулся вправо, однако сохранил эректильную функцию. Тем не менее мужчина решил исправить дефект и обратился в центральную больницу Келоуны.

Хирург клиники, имя которого также не названо, заявил, что пациенту нужно сделать операцию по прикреплению оторвавшейся связки. Вскоре Доу узнал, что его хирург проводил такую манипуляцию только однажды, причем на трупе. Кроме того, за несколько дней до вмешательства медсестра объявила пациенту, что ему назначена лигаментотомия — операция по пересечению подвешивающей связки пениса, которую делают для увеличения видимой части органа.

Доу заявил, что это не та процедура, которая ему нужна, и медсестра посоветовала обсудить это с хирургом. Мужчина утверждает, что пытался дозвониться до врача, однако трубку никто не взял и не перезвонил ему. В день операции, 27 апреля 2021 года, он снова попытался поговорить с хирургом, однако ему снова не удалось этого сделать. Потом, по словам Доу, его привезли в операционную, «где было много медсестер, о чем его не предупредили», и пристегнули ремнями к столу.

Хирург вошел в операционную, и пациент попытался объяснить ему, что медик собирается сделать ненужную операцию, и заявил, что не давал на нее согласия. «Истец заплакал, а в следующий момент уже очнулся в палате с повязкой на пенисе», — говорится в исковом заявлении.

Доу утверждает, что был «шокирован и огорчен» манипуляцией, которую проделал хирург без разрешения. Кроме того, ему пришлось перенести еще одну операцию, чтобы исправить нанесенные врачом повреждения. Он также заявил, что все еще испытывает боли, «не может поддерживать эрекцию», а также получил психологическую травму.

В исковом заявлении Доу потребовал возместить расходы на лечение и будущие расходы на восстановление после врачебной ошибки. Представители Канадской ассоциации защиты врачей пока отказываются комментировать инцидент.

Ранее сообщалось, что хирург из Италии ампутировал пациенту здоровый пенис. Жертвой врачебной ошибки стал 60-летний мужчина.