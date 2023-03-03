Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:32, 3 марта 2023Из жизни

Здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис

ABC Recreo: в Италии хирург по ошибке удалил пациенту половой член

Фото: Colombian Navy press office / AP

Итальянский хирург по ошибке ампутировал пенис пациенту. Как сообщает ABC Recreo, по итогам инцидента уже начато служебное расследование.

Уролог из Италии диагностировал 60-летнему мужчине рак и направил на операцию по удалению злокачественной опухоли. Ввиду характера поставленного диагноза опухоль должны были удалить вместе с половым членом. Операция в Arezzo's San Donato Hospital, назначенная через месяц после обнаружения заболевания, прошла нормально.

Материалы по теме:
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа 2019

Однако в ходе гистологического анализа удаленных тканей выяснилось, что у пациента не было опухоли. Хирург удалил мужчине абсолютно здоровый половой член.

Пострадавший уже подал в суд на поставившего ему диагноз уролога и надеется отсудить компенсацию. Предварительное слушание начнется 9 марта 2023 года.

Ранее сообщалось о мужчине из Словакии, которому по ошибке удалили здоровый глаз. Врач должен был удалить больной глаз, но перепутал их, оставив мужчину полностью слепым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Сербия ответила на данные о тайных поставках оружия Украине и России
В сети обругали Эмили Ратаковски из-за цветка вместо топа на голой груди
Трое россиян привязали должника к машине и протащили волоком по земле
В России построят мегаобщежитие
Здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Тайский трансвестит украл у туриста золотое украшение и случайно попался полиции
Врачи развеяли миф о мужском сексуальном возбуждении
Участники «Сектора Газа» рассказали о создании фильма про Юрия Клинских
Пиджаки из «человеческой» кожи появились в продаже за 54 тысячи рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.