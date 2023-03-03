Здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис
Итальянский хирург по ошибке ампутировал пенис пациенту. Как сообщает ABC Recreo, по итогам инцидента уже начато служебное расследование.
Уролог из Италии диагностировал 60-летнему мужчине рак и направил на операцию по удалению злокачественной опухоли. Ввиду характера поставленного диагноза опухоль должны были удалить вместе с половым членом. Операция в Arezzo's San Donato Hospital, назначенная через месяц после обнаружения заболевания, прошла нормально.
Однако в ходе гистологического анализа удаленных тканей выяснилось, что у пациента не было опухоли. Хирург удалил мужчине абсолютно здоровый половой член.
Пострадавший уже подал в суд на поставившего ему диагноз уролога и надеется отсудить компенсацию. Предварительное слушание начнется 9 марта 2023 года.
Ранее сообщалось о мужчине из Словакии, которому по ошибке удалили здоровый глаз. Врач должен был удалить больной глаз, но перепутал их, оставив мужчину полностью слепым.