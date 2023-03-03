Здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис

ABC Recreo: в Италии хирург по ошибке удалил пациенту половой член

Итальянский хирург по ошибке ампутировал пенис пациенту. Как сообщает ABC Recreo, по итогам инцидента уже начато служебное расследование.

Уролог из Италии диагностировал 60-летнему мужчине рак и направил на операцию по удалению злокачественной опухоли. Ввиду характера поставленного диагноза опухоль должны были удалить вместе с половым членом. Операция в Arezzo's San Donato Hospital, назначенная через месяц после обнаружения заболевания, прошла нормально.

Однако в ходе гистологического анализа удаленных тканей выяснилось, что у пациента не было опухоли. Хирург удалил мужчине абсолютно здоровый половой член.

Пострадавший уже подал в суд на поставившего ему диагноз уролога и надеется отсудить компенсацию. Предварительное слушание начнется 9 марта 2023 года.

Ранее сообщалось о мужчине из Словакии, которому по ошибке удалили здоровый глаз. Врач должен был удалить больной глаз, но перепутал их, оставив мужчину полностью слепым.