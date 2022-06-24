Врач по ошибке удалил здоровый глаз у пациента и ослепил его

Vanguard: врач случайно удалил у пациента здоровый глаз вместо больного

Врач в Университетской больнице Братиславы, Словакия, случайно удалил у пациента здоровый глаз. Об этом сообщает Vanguard.

Хирург должен был удалить поврежденный глаз у больного, но случайно перепутал глаза, в результате чего полностью ослепил пациента. Надзорные органы начали расследование, чтобы установить причины произошедшего.

Представители больницы сообщили, что проводивший операцию специалист отстранен от работы с пациентами. Больница предложила жертве и ее семье психологическую поддержку, чтобы они могли справиться с последствиями врачебной ошибки.

Ранее сообщалось, что в английском городе Макклсфилд, графство Чешир, хирурги вставили в левую ногу пациентки коленный протез, предназначенный для правой ноги. Из-за врачебной ошибки пациентка несколько месяцев мучилась от боли.