Хирурги перепутали право и лево и установили пациентке не тот протез

В английском городе Макклсфилд, графство Чешир, хирурги вставили в левую ногу пациентки коленный протез, предназначенный для правой ноги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В октябре 2018 года Барбару Барнс (Barbara Barnes) отправили на операцию по протезированию коленных суставов. Врачи приступили к лечению левого колена, но по ошибке взяли имплант для правой ноги. По их словам, они перепутали правый и левый протезы, поскольку они лежали в одной коробке. Из-за врачебной ошибки пациентка несколько месяцев мучилась от боли.

«После первой операции на левую ногу я почувствовала что-то неладное. Я очень переживала, что процедура прошла не по плану. Но меня продолжали убеждать, что все в порядке», — рассказывает 74-летняя Барнс. В результате доктора все же обнаружили ошибку. Они провели пациентке корректирующую операцию на левую ногу и заменили имплант.

«Когда мне сказали, что они вставили в мою левую ногу протез для правой ноги, я была в полнейшем шоке, — призналась она. — Ты совсем не ожидаешь подобного рода ошибок, когда ложишься на серьезную операцию. По сей день не могу поверить, что это произошло».

По делу провели расследование и выявили нарушения в системе хранения имплантов. По итогу проверки были предприняты необходимые изменения, в том числе разделение имплантов для левой и правой сторон тела по коробкам разных цветов. На данный момент Барнс ожидает выплаты моральной компенсации.

В конце прошлого года сообщалось, что в одной из клиник в румынском Бухаресте врач случайно поджег пациентку на операционном столе. Женщина получила ожоги 40 процентов тела и умерла спустя неделю.

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