Женщине по ошибке удалили здоровую почку

Департамент здравоохранения американского штата Флорида рассмотрит жалобу на хирурга, который случайно удалил здоровую почку. Об этом сообщает издание The Palm Beach Post.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Пострадавшая женщина поступила в больницу для операции на позвоночнике. Хирург Рамон Васкез (Ramon Vazquez) сделал надрез в нижней части ее спины и заметил в полости таза посторонний объект. Он принял его за злокачественную опухоль и немедленно удалил.

Через месяц патологоанатом заключил, что удаленный орган был здоровой почкой, опустившейся в тазовую полость из-за врожденных особенностей организма пациентки.

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До этой ошибки у Васкеза была безупречная репутация. Теперь его могут оштрафовать, лишить медицинской лицензии или наложить на него иное наказание. Адвокат хирурга утверждает, что вина лежит на больнице, не предупредившей его о необычном расположении почки. Этот факт был известен заранее благодаря результатам магнитно-резонансной томографии, которую провели перед операцией.

В 2017 году сообщалось, что в Южно-Сахалинске пациентке по ошибке удалили здоровую почку. Суд присудил ей компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей.

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