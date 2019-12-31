Хирург случайно поджег пациентку на операционном столе

Пациентка одной из клиник в румынском Бухаресте умерла после того, как врач случайно поджег ее на операционном столе. Об этом сообщает «Би-би-си».

Во время операции по удалению раковой опухоли 66-летней женщине хирург воспользовался электроскальпелем, пропитанным дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. Пациентка получила ожоги 40 процентов тела и умерла спустя неделю.

По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки, а затем заявили, что это был просто несчастный случай. «Мы узнали о случившимся в СМИ. Мы никого не виним, просто хотим понять, что произошло», — рассказал один из родственников жертвы.

Как пишет «Би-би-си», среди всех стран Евросоюза, Румыния выделяет наименьший объем средств на здравоохранение. Страна имеет наибольший процент детской смертности детей, больничная инфраструктура слабо развита, имеется постоянный дефицит медперсонала.

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