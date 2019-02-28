Умирающей женщине сделали кесарево сечение и не нашли ребенка

В Великобритании врачи сделали кесарево сечение умирающей жертве аварии, несмотря на то, что женщина не была беременна. Об этом сообщает издание The Mirror.

Адель Барбур (Adele Barbour) попала в ДТП на автомагистрали неподалеку от города Линкольн. 48-летняя женщина начала поворот направо, не заметила приближавшуюся к ней машину и врезалась в нее.

Одной из свидетельниц аварии оказалась фельдшер Никола Вейр (Nicola Ware), ехавшая на смену. Она пообщалась с Барбур, и та пожаловалась ей только на боль в спине. «Она не упоминала, что беременна. На ней был пуховик, и у меня не было никаких поводов думать, что она ждет ребенка», — призналась женщина. Она отправилась на помощь к пассажирам другого автомобиля. Как только спасатели начали доставать Барбур из автомобиля, у той начался сердечный приступ.

Прибывшие на место медики обратили внимание на выпуклый живот женщины и передали в больницу, что она находится на поздних сроках беременности. Ей сделали срочное кесарево сечение и только по завершении операции выяснили, что Барбур не была беременна. Выпуклый живот Барбур оказался последствием операции по коррекции расщепления позвоночника, проведенной ей в 1975 году. Женщина скончалась на операционном столе, патологоанатомы назвали причиной гибели разрыв аорты.

Коронер Мариан Джонсон (Marianne Johnson) выразила сомнение в правильности действий сотрудников скорой помощи. Тем не менее она отметила, что бесполезное кесарево сечение никак не сказалось на состоянии пациентки. «Я считаю, что смерть наступила в результате ДТП», — добавила она.

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