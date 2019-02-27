Несуществующая беременность спасла женщине жизнь

Жительница австралийского города Мельбурн спутала симптомы рака с беременностью. Об этом сообщает издание New York Post.

36-летняя Сирин Стил (Sirin Steele) решила, что ждет ребенка, когда почувствовала движение в животе. Женщина вспомнила, что в последнее время ей чаще обычного хотелось в туалет, она постоянно ощущала утомление и страдала от вздутия живота. Это могли быть признаки беременности.

На следующий день она обратилась к врачу. Во время УЗИ у нее обнаружили опухоль яичника диаметром 13 сантиметров. Именно это, а не беременность стало причиной ее недомогания. Анализ крови и компьютерная томография подтвердили диагноз.

Через неделю женщину прооперировали. К тому времени ее опухоль увеличилась на 5 сантиметров. Врачи пришли к выводу, что это редкая и очень агрессивная форма рака. В Австралии с ней сталкиваются около 4 процентов женщин, страдающих от рака яичников.

После второй операции и четырехмесячной химиотерапии опухоль удалось победить. Стил спас своевременный визит к врачу. Даже незначительное промедление могло стоить ей жизни. «Этот рак трудно диагностировать, — говорит она. — Многие женщины не замечают его до последней стадии, когда уже слишком поздно».

В феврале сообщалось, что шотландка резко сбросила несколько килограммов из-за рака поджелудочной железы, но списала похудение на эффект от диеты. Из-за этого она долгое время откладывала обращение к врачу.

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