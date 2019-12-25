Хирурги заставили пациента заплатить крупную сумму во время операции

Пациент больницы мужского здоровья в китайском городе Иньчуань, провинция Ганьсу, был вынужден заплатить врачам 58 тысяч юаней (512,5 тысячи рублей) во время операции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хирурги частной клиники мужского здоровья заставили лежащего на операционном столе пациента по фамилии Лю достать кредитную карту и заплатить им. Они отказывались накладывать швы после проведенной операции до тех пор, пока он не перевел 58 тысяч юаней (512,5 тысячи рублей). Врачи утверждали, что обнаружили у него другие заболевания, которые необходимо незамедлительно лечить. Первоначальная стоимость процедуры составляла 1,8 тысячи юаней (15,9 тысячи рублей).

Другой пациент по фамилии Ма рассказал, что во время операции у него якобы нашли несколько инфекций и порекомендовали пройти еще несколько дорогостоящих процедур. Члены его семьи обратились в другую клинику, чтобы получить альтернативное мнение. Там сообщили, что у Ма нет диагностированных в первой клинике заболеваний.

Несколько десятков пациентов с аналогичными жалобами обратились в организацию по защите прав потребителей. Полицейские выяснили, что клинику контролировали триады, которым покровительствовал начальник городской комиссии по здравоохранению Чжоу Юйгуан. Он был понижен и оштрафован. Полиция арестовала более 50 человек, которые принадлежали к преступной группе, контролировавшей больницу с июня по ноябрь. В результате их деятельности пострадали более 100 человек в шести провинциях Китая. Из числа сотрудников больницы задержаны 11 человек в возрасте от 19 до 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Китае хирург заставил пациента заплатить ему посреди операции и отказывался продолжать процедуру до получения денег. Инцидент произошел в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу.

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