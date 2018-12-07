Пациента заставили заплатить врачу прямо посреди операции

В Китае хирург заставил пациента заплатить ему посреди операции и отказывался продолжать процедуру до получения денег. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу. Пациент по фамилии Яо, приехавший из провинции Юньнань, обратился к врачу 25 октября и заплатил ему за консультацию 538 юаней (5,2 тысячи рублей). Доктор направил Яо на операцию, но посреди процедуры велел китайцу заплатить ему 15,3 тысячи юаней (148,5 тысячи рублей). Хирург заявил Яо, что его лимфатические узлы воспалены, а поврежденные нервы требуют лечения, и если не сделать это сейчас, то пациент столкнется с проблемами в будущем.

Яо очень испугался, к тому же он чувствовал сонливость из-за местной анестезии и не нашел сил спорить. Ему перевязали раны и отправили в кассу, расположенную этажом ниже.

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После этого Яо написал жалобу властям Ланьчжоу. Он проконсультировался с другими докторами и узнал, что его операция стоила, в среднем, 1500 юаней (15,5 тысячи рублей).

Руководство больницы согласилось выплатить мужчине компенсацию в 41450 юаней (402,3 тысячи рублей).

По данным издания, мошенничество в медицинской сфере широко распространено в Китае, так как частная медицина почти не контролируется. Из-за этого пациентам часто приходится переплачивать за процедуры.

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