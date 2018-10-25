Врач заняла у пациентки 300 тысяч долларов и объявила ее слабоумной

В американском штате Теннесси врача обвинили в том, что она одолжила у престарелой пациентки деньги, а потом объявила ее слабоумной, чтобы не платить долг. Об этом сообщает газета The Tennessean.

Дисциплинарный орган, следящий за деятельностью медицинских работников в Теннесси, рассмотрел обвинения, выдвинутые против 79-летней Суэллен Ли (Suellen Lee). Согласно им, она одолжила 300 тысяч долларов у старой знакомой и коллеги, которая лечилась у нее на протяжении 25 лет. Когда женщина попросила вернуть деньги, Ли диагностировала у нее деменцию. Позднее психолог не нашел у пациентки признаков деменции. После этого врача заподозрили в том, что она поставила такой диагноз, чтобы избежать выплаты долга.

Ли согласилась сдать свою лицензию на медицинскую деятельность и выплатить штраф величиной две тысячи долларов (134 тысячи рублей). Несмотря на это, она продолжает отрицать вину и утверждает, что мстительная пациентка специально подставила ее. По словам врача, многие детали обвинения неверны: в частности, она заняла эти деньги не сейчас, а около 20 лет назад, и много лет выплачивала долг по частям. Что касается диагноза, то он был поставлен два года назад, и тогда для этого, по мнению Ли, были все основания.

По ее словам, она решила сдать лицензию и выплатить штраф по рекомендации юристов. «Все это была ложь, но мне сказали, что сопротивляться будет очень накладно, — объясняет Ли. — И в итоге не принесет никакой пользы. Не было никаких шансов на изменение решения».

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