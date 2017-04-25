Врачей самой тяжелой женщины в мире заподозрили в обмане

Египтянка Шайма Салим (Shaimaa Salim) обвинила в обмане индийских медиков, которые лечат от ожирения ее сестру Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшуюся самой тяжелой женщиной в мире. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Салим заявила, что, вопреки утверждениям сотрудников больницы, Эман не сбросила более 200 килограммов. «Она очень больна, — утверждает женщина. — Десять дней назад у нее был тромбоз. Это второй случай с тех пор, как она сюда попала». По ее словам, Эман уже полтора месяца находится в критическом состоянии.
Салим считает, что индийских врачей, которые лечат ее сестру, волнует только самореклама и шумиха в прессе. «Ее прооперировали только для того, чтобы показать людям, что она сбросила часть веса», — отметила она.
Индийский специалист по бариатрической хирургии Муффазал Лакдавала отверг обвинения. Он утверждает, что тромбозов не было, а вес Эман, до вмешательства медиков составлявший около 500 килограммов, значительно сократился и теперь составляет 171 килограмм.
В середине апреля врачи заявили, что за два месяца женщина сбросила 250 килограммов. «В результате уменьшения веса здоровье Эман значительно улучшилось, — говорил Лакдавала. — Теперь ее сердце, почки и легкие функционируют лучше». Больница распространила фотографии женщины в инвалидном кресле, сделанные 18 апреля.
В феврале Эман Ахмед доставили в индийскую больницу для лечения от ожирения. В начале марта ее прооперировали. До поездки в Индию 36-летняя жительница Египта более 20 лет не покидала своего дома в городе Александрии из-за избыточного веса.