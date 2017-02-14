500-килограммовую египтянку доставили в Индию для лечения

Весящая полтонны египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считающаяся самой тяжелой женщиной в мире, прибыла в Индию для лечения. Об этом сообщает Yahoo News.

Перед операцией Эман посадили на специальную диету. В течение следующих 25 дней она будет употреблять только жидкую пищу. Ожидается, что в результате женщина сбросит около 50 килограммов.

Бариатрическая операция должна сократить вес египтянки еще на 150 килограммов. После этого женщину ждут пять месяцев физиотерапии под наблюдением индийских специалистов. Медики надеются, что к концу лечения она научится сидеть и сможет самостоятельно принимать пищу.

В декабре сообщалось, что премьер-министр Индии Сушма Сваради помогла Эман получить визу. Египтянка много лет не вставала с кровати и не могла посетить посольство для проверки личности. Врач обратился к Сваради через Twitter и попросил ее вмешаться.

Из-за дисфункции желез организм 36-летней жительницы Египта накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами. Когда Эман Ахмед было 11 лет, ее вес достиг 500 килограммов. Она утратила способность передвигаться и с тех пор не покидала своего дома в Александрии.