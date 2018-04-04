Врач тайно оплодотворил бесплодную пациентку и попал под суд

Жительница американского штата Вашингтон подала в суд на акушера-гинеколога своей матери, тайно использовавшего для искусственного оплодотворения собственную сперму. Об этом сообщает издание Washington Post.

В 2017 году 36-летняя Келли Раулетт (Kelli Rowlette) воспользовалась сервисом Ancestry.com, который помогает искать родственников при помощи теста ДНК. Тест показал, что ее отцом мог быть Джеральд Мортимер (Gerald E. Mortimer) — бывший врач, живущий в 800 километрах от нее.

Женщина никогда не слышала этого имени, однако ее родители сразу его узнали. В начале 1980-х Мортимер лечил их от бесплодия. Он диагностировал у будущей матери Келли Раулетт загиб матки, затрудняющий зачатие, а у ее мужа — низкую концентрацию сперматозоидов в сперме. По его рекомендации они согласились на искусственную инсеминацию смесью спермы мужа и анонимного донора.

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Пара просила найти донора с высшим образованием, коричневыми волосами, голубыми глазами и ростом более 180 сантиметров. Мортимер утверждал, что нашел подходящего кандидата, однако в действительности использовал собственную сперму, хотя не соответствовал перечисленным критериям.

Процедура оказалась успешной, и на свет появилась девочка — Келли Раулетт. По всей видимости, врач знал, что ее настоящим отцом является он. Мать девочки продолжала лечиться у него, за счет чего он поддерживал связь с дочерью. В судебном иске сообщается, что Мортимер плакал, когда узнал, что ее семья переезжает в другой штат.

Иск обвиняет Мортимера и Ассоциацию акушеров-гинекологов Айдахо-Фолс в медицинской халатности, мошенничестве, оскорблении действием, нарушении договора и причинении эмоциональных страданий по небрежности.

В 2017 году сообщалось, что старые друзья с Гавайев, познакомившиеся 60 лет назад, при помощи сервиса Ancestry.com узнали, что в действительности являются единоутробными братьями. Тест показал, что у них одна мать, но разные отцы.

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