Американка родила зачатого 24 года назад ребенка

Жительница американского штата Теннесси Тина Гибсон в ноябре родила здоровую дочку Эмму. Матери ребенка был пересажен эмбрион, который хранился в жидком азоте 24 года, пишет издание 10 News.

В 1992 году в США семейная пара приняла решение о криоконсервации эмбриона — яйцеклетки жены, оплодотворенной спермой мужа, в расчете на то, чтобы завести ребенка позднее. Однако план по продолжению рода таким способом так и не был реализован.

Эмбрион пригодился, когда пара Гибсонов решила воспользоваться программой донорства эмбрионов. Естественным путем зачать ребенка у Гибсона не получалось.

В марте 2017 года директор лаборатории центра доноства эмбрионов NEDC Кэрол Соммерфелт инициировала процедуру разморозки эмбриона. Он был пересажен 26-летней Тине Гибсон.

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