Дружившие 60 лет гавайцы оказались родными братьями

Двое друзей с Гавайев, которые познакомились 60 лет назад, оказались единоутробными братьями. Об этом сообщает KHON2.

Алан Робинсон и Уолтер Макфарлан дружили с шестого класса школы. Ни у того, ни у другого почти не осталось родственников. Робинсон рос в приемной семье и ничего не знал о своих биологических родителях. У него был младший брат, но он умер, когда ему было 19 лет. Макфарлана же растила одинокая мать, а своего отца он никогда не встречал.

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Робинсон пытался найти биологических родственников в соцсетях, но без особого успеха. Тогда он воспользовался услугами сервиса Ancestry.com, который помогает искать родственников при помощи теста ДНК.

В базе данных сервиса обнаружился пользователь с такой же Х-хромосомой, как у Робинсона. Им оказался Макфарлан, который обращался в Ancestry.com ранее. Совпадение X-хромосомы означает, что у друзей одна мать, но разные отцы.

В октябре сообщалось, что британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл, оказались дальними родственниками.

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