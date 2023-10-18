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02:01, 18 октября 2023Из жизни

«Евнуходел» заработал миллионы рублей на кастрации мужчин и отрезании пенисов

Фото: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix / Reuters

На суде в Великобритании подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений сознался, что отрезал другому мужчине пенис. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летний Мариус Густавсон по прозвищу «Евнуходел» увлекался экстремальной модификацией тела. В течение нескольких лет он и его помощники транслировали в интернете опасные хирургические процедуры, которым подвергались добровольцы. Все они относились к субкультуре «нуллосов», то есть мужчин, лишенных гениталий.

Желающим посмотреть видеозаписи операций на сайте Густавсона приходилось ему платить. По версии следствия, он заработал на кастрациях и отрезании пенисов не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей).

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На заседании суда Густавсон признал вину в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений, двух случаях причинения тяжких телесных повреждений и в хранении денег, заработанных преступным путем. Кроме того, он сознался в изготовлении двух видео непристойного содержания, в которых фигурировал ребенок.

Ранее сообщалось, что Густавсон и сам подвергался процедурам, которые проводили его помощники Дамиен Бирс и Нейтан Арнольд. В 2017 году Бирс ампутировал ему пенис, а в 2019 года Арнольд частично удалил его сосок. Обоих признали виновными в намеренном причинении тяжких телесных повреждений.

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    Олег Парамонов
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