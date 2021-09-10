Женщина заставила незнакомцев платить ей просто так и заработала миллионы рублей

Доминатрикс из США рассказала о том, как научилась выкачивать деньги из мужчин и заработала на этом более 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Об этом пишет издание The Sun.

Женщина, известная под псевдонимом госпожа Марли, занимается так называемым финансовым доминированием. Она узнала о его существовании из интернета, когда потеряла работу в магазине и подыскивала другие способы заработка. «Это психологический фетиш, при котором склонные к мазохизму мужчины отдают деньги доминирующим женщинам, ничего не получая взамен», — рассказывает госпожа Марли. По ее словам, их возбуждает унижение и невозможность контролировать собственные финансы.

Женщина попробовала стать финансовой доминатрикс и в первую же неделю заставила незнакомца возместить ей 50 долларов (3,6 тысячи рублей), которые она потратила в ресторане. Сейчас у нее 10 постоянных клиентов, которые платят ей каждый день или каждую неделю. Они делают это просто так, и ей не приходится прилагать для этого никаких усилий.

«Также я провожу сеансы выкачивания денег, когда я и мой клиент говорим по телефону или видеосвязи, и я тем временем выкачиваю деньги с его электронного счета, — объясняет госпожа Марли. — Сеанс может продолжаться 30 минут, и вначале мне шлют 10 долларов (728 рублей), через две минуты — 20 долларов (1457 рублей), и так далее».

За несколько лет финансовое доминирование принесло женщине более 100 тысяч долларов. Кроме того, клиенты оплачивают ее счета, присылают деньги ее родителям, выплатили ссуду, которую она брала для оплаты высшего образования, и компенсировали расходы на поездку в Мексику, обошедшуюся в 5 тысяч долларов (364 тысячи рублей). Нью-йоркская квартира госпожи Марли и мебель, которой она обставлена, также приобретены на их средства.

Ранее лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.