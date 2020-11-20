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Порномодели рассказали о подаренных машинах и больших деньгах от щедрых клиентов

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Фото: Goddess Jasmine Mendez

Порномодели рассказали о самых щедрых клиентах, которые платили им тысячи долларов. Их интервью опубликовало издание Vice.

Модель из американского города Лас-Вегас, использующая псевдоним Catdjira, утверждает, что один из ее клиентов за свой счет обставил ее дом. «Он прислал буквально все, что мне требовалось, — вспоминает она. — Мебель, косметику, занавески, ковры и все остальное. Должно быть, потратил больше 10 тысяч долларов (760 тысяч рублей). Прошло несколько лет, я переехала, но кое-что из тех вещей по-прежнему со мной». Другой клиент, знавший Кэтджиру по эротическому видеочату, купил ей новый ноутбук Apple, когда ее старый сломался.

BDSM-модель Meggerz из Нью-Йорка специализируется на финансовом доминировании. Ее клиенты — фетишисты, которые получают удовольствие, когда дают своей «госпоже» деньги и ничего не получают взамен. По ее словам, самый щедрый из них купил ей автомобиль BMW M3. Она полагает, что за свою карьеру успела заработать больше миллиона долларов (76 миллионов рублей).

Другая финансовая доминатрикс, Джасмин Мендес (Jasmine Mendez) из Новой Англии, рассказала, что зарабатывает от двух до пяти тысяч долларов в сутки (150-380 тысяч рублей), а ее суммарный доход исчисляется миллионами долларов. Самое крупное пожертвование, которое она получала, составило 50 тысяч долларов (3,8 миллиона долларов). Клиент, который его прислал, был военнослужащим: он продал свой дом и тут же перечислил ей деньги. Другой клиент приехал из Токио и заплатил ей 20 тысяч долларов наличными (1,5 миллиона рублей), чтобы она провела его на поводке по площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Денег, которые приносит это занятие, ей хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

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