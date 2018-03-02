Матвиенко напомнила об угрозе восстания машин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что неизбежный технический прогресс рано или поздно поставит вопрос о так называемом восстании машин. Ее слова в пятницу, 2 марта, передает «Интерфакс».

Выступая на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего», Матвиенко назвала современность удивительной, поскольку новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни человека.

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«Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину», — заметила спикер Совфеда.

Однако, на ее взгляд, «сбрасывать со счетов» восстание машин не стоит, поскольку этот сюжет очень популярен в произведениях фантастики.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе присутствовала человекоподобный робот по имени София. Во время интервью в марте 2016 года она дала положительный ответ на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?».

В мае 2017 года в Госдуме России порассуждали о привлечении роботов к законодательной деятельности. Полномочный представитель правительства при нижней палате парламента Александр Синенко обратил внимание: «Недавно был на лекции об искусственном интеллекте, и апологеты этой теории говорят, что скоро, в течение 5-10 лет, это будет реальностью. У меня вопрос: можно робота научить законы писать?». Однако идея не была одобрена парламентариями.

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