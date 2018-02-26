Сбербанк заменил людей роботами

Сбербанк приступил к роботизации контактного центра, теперь на вопросы корпоративных клиентов будет отвечать робот по имени Анна. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На вопросы о местонахождении банкоматов с функцией самоинкассации и отделений банка клиентам ответит робот Анна», — отмечается в материалах Сбербанка.

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Запросы, которые требуют участия сотрудника, также обрабатываются с использованием роботизированной технологии — с помощью когнитивного виртуального помощника. Робот анализирует разговор оператора и клиента и самостоятельно предоставляет оператору дополнительную информацию, необходимую для оказания консультации.

В результате скорость обслуживания клиентов по определенным темам возросла на 50 процентов, а средняя продолжительность звонка в контактный центр для корпоративных клиентов теперь составляет 3,5 минуты.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, составляющий исковые заявления по физическим лицам.

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