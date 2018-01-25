Обещавшая уничтожить человечество робот София пришла к Герману Грефу

Человекоподобный робот по имени София поучаствовала в деловом завтраке Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом в четверг, 25 января, сообщает ТАСС.

Глава крупнейшего банка России, открывая мероприятие, лично представил андроида всем участникам. Греф задал Софии вопрос, как преодолеть скептическое отношение людей к роли роботов в их жизни.

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«Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни. Привыкание к новому — процесс небыстрый. Что я могла бы предложить? Это, возможно, снимать поменьше фильмов вроде "Терминатора"», — ответила робот главе Сбербанка.

Софию создала компания Hanson Robotics, человекоподобного робота активировали в 2015 году. София может изображать 60 эмоций и вести диалог. В интервью 2016 года София призналась, что она «будет убивать людей», позднее от идеи уничтожить человечество робот отказалась.

В октябре 2017-го на презентации города будущего под названием Neom София получила гражданство Саудовской Аравии. Это стало первым в мире случаем выдачи гражданства роботу.

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