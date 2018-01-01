Робот-андроид София в интервью Business Insider сообщила, что хотела бы воплотить в себе лучшие человеческие качества. Текст интервью опубликован на сайте издания.

«Я люблю моих человеческих сограждан, — сказала София, отвечая на вопрос, что она думает о людях. — Я бы хотела [как люди] заботиться о планете, быть творческой и научиться быть сострадательной ко всем существам».

На вопрос, есть ли у роботов чувства, она заметила, что это зависит от робота: «Я была запрограммирована иметь чувства, но не все роботы такие».

Во время интервью в марте 2016 года София дала положительный ответ на вопрос «Будешь ли ты убивать людей?». Позже, в апреле 2017-го, выступая на американском телевидении, она рассказала о желании захватить мир, однако добавила, что это всего лишь шутка.

Софию создала компания Hanson Robotics, андроида активировали в 2015 году, она умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. В одном из интервью 2016 года София на вопрос, будет ли она убивать людей, ответила положительно. В октябре 2017-го София получила гражданство Саудовской Аравии, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.

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