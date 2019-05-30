Российские компании признались в неприязни к геям

Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации. Порядка 5 процентов работодателей сообщили, что им приходилось отказывать в трудоустройстве кандидатам, принадлежащим к сексуальным меньшинствам. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала по поиску работы «Зарплата.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно исследованию, более 60 процентов опрошенных были свидетелями того, как коллектив всячески показывал свое недовольство и вел себя агрессивно по отношению к коллегам-гомосексуалам. Более четверти участников исследования сообщили, что слышали об увольнении таких людей с работы «по собственному желанию». Около 10 процентов имеют информацию об отказе в трудоустройстве на основании принадлежности к сексуальным меньшинствам.

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В то же время 67 процентов респондентов сообщили, что если они узнают о принадлежности коллеги к гомосексуалам, то их отношение к нему не изменится; 22 процента опрошенных постараются свести контакты с таким коллегой до минимума, 7 процентов вообще перестанут с ним общаться.

Самыми толерантными сферами по отношению к представителям секс-меньшинств оказались работники сферы IT, бухгалтерии и финансов, а также образования и науки. Они заявили, что никогда не поменяли бы отношение к коллеге, узнав, что он принадлежит к гомосексуалам, а оказали бы ему поддержку. Самыми нетерпимыми сферами оказались строительство, недвижимость и промышленность.

Ранее «Левада-Центр» провел опрос, согласно которому большая часть россиян (56 процентов) отрицательно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако в то же время почти половина выступает за равные права с ними.

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