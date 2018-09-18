Российские борцы с экстремизмом не увидели плохого в призывах бить геев

На Урале сотрудники регионального управления по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») не нашли нарушений в призывах бить геев, сославшись на то, что в России такой социальной группы якобы нет. Об этом Znak.com сообщила юрист Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анна Плюснина.

Ранее Плюснина написала обращение в Следственный комитет с просьбой проверить на экстремизм комментарии под статьей «В Екатеринбурге открылся ресурсный центр для сексуальных меньшинств». В них некоторые пользователи писали, что гомосексуалистам «нет места среди нормальных людей», и призывали «принудительно лечить [геев] и применять к ним физическую силу вплоть до убийства». Женщина не требовала наказать авторов, а просто хотела, чтобы подобные записи были удалены с новостных сайтов. В ответ она получила от Центра «Э» отказ в проведении проверки.

«Предметом в данном материале выступает группа лиц, выделенная по признаку сексуальной ориентации. Текст не направлен на формирование у адресата негативной установки в отношении круга лиц или группы, выделяемой по признакам национальной, расовой, религиозной, социальной принадлежности», — сказано в документе.

По мнению свердловских борцов с экстремизмом, антиэкстремистское законодательство не распространяется на геев. В случае несогласия с этим Плюсниной предложили обратиться в прокуратуру или суд.

Znak.com отмечает, что летом этого года свердловские активисты просили Роскомнадзор удалить комментарии, но в ведомстве на обращение ответили отпиской.

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