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Российский суд заступился за геев

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Жигулевский городской суд Самарской области признал незаконным запрет на проведение гей-парада, вынесенный местной администрацией. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал организатор акции, лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев, приложив фотографию судебного решения.

Суд указал на то, что цели шествия не противоречат российскому законодательству, в том числе законодательству о запрете гей-пропаганды, и обязал администрацию Жигулевска повторно рассмотреть заявку в течение трех дней.

Ранее активисты направили властям уведомление о проведении шествия «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России». Парад должен был пройти 27 августа с 08:00 до 10:00 с заявленным числом участников до 300 человек. Чиновники отказали в проведении мероприятия, объяснив решение законом о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В середине августа власти Ульяновской области отменили уже согласованный гей-парад, который заявлялся представителями ЛГБТ-сообщества как первое в России подобное мероприятие. Активисты хотели провести его в поселке Яблоневый с населением восемь человек.

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