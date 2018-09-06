Сотрудница МВД пожелала смерти бежавшему из Узбекистана в Россию гею

Юристы группы «Стимул», защищающие права представителей ЛГБТ-сообщества, обратились с жалобой в МВД России после того, как сотрудница московского управления ведомства по вопросам миграции унизила заявителя-гея из Узбекистана, сообщает «Настоящее время».

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По данным организации, ВИЧ-положительный гражданин Узбекистана обратился в иммиграционную службу с просьбой признать его беженцем. В ответ сотрудница МВД назвала его «позором общества», «спидником» и «собакой», сообщила, что «ей жалко, что терапию придумали», и выразила желание поставить «всех к стенке». Кроме того, она начала ностальгировать по временам, когда в СССР гомосексуализм считался преступлением. «При Сталине как было все хорошо», — заявила она. Аудиозапись разговора оказалась в распоряжении телеканала.

Юрист организации Антон Рыжов, представляющий интересы беженца, отметил, что в Узбекистане гомосексуальные отношения — уголовное преступление, за которое можно получить три года тюрьмы. Он рассказал, что подал жалобы от имени еще нескольких геев из Туркменистана, Нигерии и Сирии в отношении сотрудников ведомства, которые оскорбляют беженцев и препятствуют представителям им в получении убежища в России.

В середине августа власти Ульяновской области отказали в проведении первого в России разрешенного гей-парада. Представители ЛГБТ-сообщества хотели провести его в поселке Яблоневый с населением восемь человек и согласовали мероприятие с главой администрации, но вышестоящие чиновники отменили его, не указав причины.

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