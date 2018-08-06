Профессор РАМН призвал ограничить геев в правах

Активисты обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении заведующего лабораторией развития нервной системы НИИ морфологии человека Российской академии медицинских наук (РАМН), доктора биологических наук Сергея Савельева после его заявлений о необходимости ограничить в правах геев, сообщает TJournal.

Сотрудник НИИ в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о том, что существует некое «гомосексуальное лобби», и сообщил, что геям нельзя доверять принятие важных решений, поскольку они «не совместимы с развитием всего остального общества».

«Социально важный выбор — это тогда, когда от решения конкретного человека зависит судьба других. В этот момент, когда он принял решение, например, о распределении денег в неком районе. На что их пустить? На баню голубого цвета для развлечений?», — заявил Савельев.

По данным издания, активисты увидели в словах ученого признаки нарушения статьи 128.1 УК России («Клевета»). Кроме того, они попросили Министерство здравоохранения России принять меры дисциплинарной ответственности в случае, если Савельев является действующим сотрудником НИИ. Согласно официальному сайту института, Савельев входит в состав диссертационного совета.

В 2013 году на портале «Сноб» было опубликовано его интервью блогеру Амирану Сардарову, в котором профессор поведал о том, что речи о социальном равенстве с женщинами идти не может, потому что их мозги «приспособлены, в основном, для репродуктивных целей». Впоследствии публикация была удалена.

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