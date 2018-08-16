Первый в России гей-парад передумали согласовывать

Глава Новоульяновска (Ульяновская область) Геннадий Деникаев запретил проводить гей-парад в поселке Яблоневый. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил сотрудник администрации.

«Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он запретил», — рассказал служащий.

Ранее лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев поведал о согласовании мероприятия в поселке, население которого составляет 7 человек, с главой администрации города Светланой Косариновой. «Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — рассказал он и отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области». По его словам, было заявлено 300 участников.

Николай Алексеев также подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода в Ульяновской области, в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и Тольятти.

В ноябре прошлого года власти запретили ЛГБТ-активистам проведение публичных мероприятий в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. Организаторы обжаловали данные решения в судах.

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