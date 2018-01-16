Санкт-Петербург уберегли от гей-туристов

Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении требований местных ЛГБТ-активистов. Они просили признать незаконными отказы в проведении двух митингов, на которых хотели призвать к превращению Санкт-Петербурга в центр европейского гей-туризма и гей-парада. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга сообщает Piter.tv.

Иск был подан к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города. Рассмотрение дела началось 15 января 2018 года. Сами мероприятия должны были состояться еще 27 декабря, но их отменили из-за наложенного местными властями запрета.

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В Михайловском сквере планировалось презентовать программу создания в Петербурге гей-кластера для иностранных туристов. Для этого активисты местного ЛГБТ-сообщества планировали разработку концепции тематической инфраструктуры и запуск полномасштабной рекламной кампании. Мероприятия 27 декабря должны были привлечь к проекту внимание широкой общественности, а также призвать к большей толерантности в отношении лиц нетрадиционной ориентации.

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