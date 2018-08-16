Российским геям впервые разрешили парад

В России впервые разрешили провести гей-парад. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

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«Глава Администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет ... семь (!!!) человек. Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — написал он.

Алексеев отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников».

В январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

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