Россия
 
Последние новости
11 осужденных на Украине россиян попросили Путина обменять их
Названы самые полезные овощи для продления жизни
Два самолета столкнулись в аэропорту Чикаго
Аэропорт Будапешта закрыли из-за контейнера из России
Павел Дуров поагитировал за Орду и передумал
В США назвали причину невозможности завоевать Россию
Россиян лишили горящих путевок в Турцию
Турцию попросили не испытывать терпение Трампа
Россия ответила на «перехват» Су-24 над Черным морем
Новости партнеров

Российским геям впервые разрешили парад

Перейти в «Мою Ленту»

В России впервые разрешили провести гей-парад. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

«Глава Администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет ... семь (!!!) человек. Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — написал он.

Алексеев отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников».

В январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Санкт-Петербург уберегли от гей-туристов
Власти Крыма отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парадов
Сенатор призвал разрешить гей-парады в День ВДВ
Другие материалы рубрики
Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
22:0913 августа

Младшая из сестер-убийц раскаялась

21:3415 августа

На шахте в Свердловской области завалило горняков

17:5813 августа

Любовников в «Зарядье» призвали помиловать 

Россия21:0115 августа

Игры победителей

В Москве прошла мини-олимпиада для детей, преодолевших тяжелые заболевания
17:2515 августа

Путин заедет на свадьбу перед встречей с Меркель

17:0315 августа

Появилось видео со свадьбы Поклонской

15:4115 августа

Путин вспомнил о шалунах

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
15:4215 августа

Российская школьница полгода лечилась от бронхита и умерла от рака

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

15:0815 августа

Путин призвал развивать студенческий спорт

Россия
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
Игры победителей
В Москве прошла мини-олимпиада для детей, преодолевших тяжелые заболевания
«Надо было решать вопрос. Ну я и поехал к самому Брежневу»
 
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
На шахте в Свердловской области завалило горняков
Путин заедет на свадьбу перед встречей с Меркель
Все материалы
Мир
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
В США узнали о сотнях священников-педофилов в одном штате
После обрушения моста в Генуе ввели годовой режим ЧП
Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков
Правительство Германии признало третий пол
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Все материалы
Бывший СССР
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Грузинская армия опробовала американские Javelin
Детская писательница пришла в ужас от незнания Бандеры украинскими детьми
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Владельцы Tesla испугались Илона Маска
Белоруссия решила жить в долг
Молочные реки
Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
Российские семьи отказались от «простых удовольствий»
Названы последствия отказа от повышения пенсионного возраста
Крым остался с «Миром»
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейских наказали за беспричинное задержание преподавателя ВШЭ
Под Петербургом нашли арсенал похитителей людей
Лидера «Русской Республики» посадили за оправдание Брейвика в соцсети
Вора в законе Толика Тольяттинского жестко повязали у налоговой
Все материалы
Наука и техника
Выше некуда
Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Найден способ предсказать продолжительность жизни
Выявлена новая польза рыбы и овощей
Замечена неизвестная структура на границе Солнечной системы
Летчик назвал главные задачи Су-57
Все материалы
Спорт
Лига автобусов
Российский футбол умирает. Его не спас даже чемпионат мира
Футболист сборной России оценил влияние чемпионата мира на карьеру
Капитан «Реала» осудил Роналду
Слуцкому привезут игрока «Реала»
Бывший вратарь рассказал о падении с рухнувшего моста в Италии
Шумахер переедет
«Вива, Сталин!»
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом
Все материалы
Культура
Эдуард УспенскийНе тратил время зря
Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Бэнкси возмутился платным входом на свою выставку в Москве
Раскрыты обстоятельства смерти Успенского
Шнуров с Матильдой поделили имущество
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Найден способ выкрасть деньги из банкоматов по всему миру
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Случайный снимок на пляже разрушил жизнь продавца шаурмы
Все материалы
Ценности
Ads campaign for kkwbeautyЛучше меньше
Они победили Ким Кардашьян. Все деньги мира у них в кармане
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Девушкам разрешили сделать бюстгальтер верхней одеждой
Найден новый способ защиты от дождя
Неожиданно появившаяся без парика певица шокировала поклонников
Найдено доказательство беременности Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Россиян лишили горящих путевок в Турцию
The Golden Bridge is lifted by two giant hands in the tourist resort on Ba Na Hill in Danang, Vietnam. Ba Na Hill mountain resort is a favorite destination for touristsЦельнотуристическая оболочка
Они пьют змеиный яд и убиваются на мопедах. Что ждет россиян во Вьетнаме
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Слон присоединился к туристам в бассейне и попал на видео
Все материалы
Из жизни
Детектив по-австралийски
В городке на краю земли пропал человек. Под подозрением все 11 жителей
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Китаец съел 87 гвоздей после ссоры с девушкой
Клиентка засудила брачное агентство за отсутствие богатых женихов
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Все материалы
«Форсаж» — непридуманная история
Воспоминания о нелегальных гонках начала 90-х: фильм «Форсаж» оказался правдивее, чем вы думаете
Двухмоторные автомобили
8 автомобилей и 16 двигателей — самые известные машины с двумя двигателями
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta
Появились подробности о крошечном кроссовере Lexus для России
800-сильный «Гелик»-кабриолет оценили в 52 миллиона рублей
Российские «Логаны» и «Дастеры» начали продавать за тугрики
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы