Власти Крыма отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парадов

Власти Симферополя, Керчи, Джанкоя, Феодосии, Красноперекопска и Армянска отклонили заявки на проведение гей-парадов в этих населенных пунктах. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

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«Власти Красноперекопска запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов вслед за администрациями Керчи, Феодосии, Джанкоя, Симферополя и Армянска», — написал он.

Алексеев отметил, что собирается обжаловать эти отказы в крымских судах. Также он добавил, что «при необходимости» дело будет доведено до Верховного Суда России и Европейского Суда по правам человека.

В ноябре 2016 года власти запретили ЛГБТ-активистам проведение публичных мероприятий в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. Организаторы обжаловали данные решения в судах.