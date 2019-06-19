Сотрудников в России захотели застраховать от невыплаты зарплаты

Бизнес может столкнуться с новым видом обязательного социального страхования — на случай невозможности выплатить зарплату из-за банкротства, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Соответствующий законопроект был направлен в правительство Госдумой. Его автор — председатель профильного комитета Павел Крашенинников. По существующим правилам долги по зарплате, накопившиеся к началу банкротства, гасят во вторую очередь. Фактически это уже седьмая очередь — после пяти очередей текущих платежей и кредиторов первой очереди (компенсация вреда жизни и здоровью).

При таком сценарии до работников деньги доходят редко. Даже если средства остались, процедура банкротства длится минимум 13 месяцев, так что ждать приходится долго.

Материалы по теме Тайные советники Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху

Выплаты сотрудникам предложено финансировать из средств Фонда социального страхования (ФСС), куда будут поступать обязательные взносы бизнеса. Действующие тарифы для компаний не вырастут — новые взносы будут выделены из уже существующих.

Тарифы планируется распределять так: на пенсионное страхование — 22 процента, на страхование временной нетрудоспособности — 2,9 процента, на страхование временной нетрудоспособности иностранцев и людей без гражданства — 1,78 процента, на обязательное медицинское страхование — 5,1 процента, на страхование от банкротства работодателя — 0,02 процента. Таким образом деньги на страхование зарплат планируется компенсировать из взносов на страхование иностранцев.

В первом квартале этого года количество банкротств компаний выросло на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год количество банкротств увеличилось на 1,9 процента. Чаще всего банкротства отмечаются в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!