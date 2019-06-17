Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

Количество компаний, ставших банкротами в первом квартале этого года, выросло на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

За год количество банкротств выросло на 1,9 процента. По сравнению с первым кварталом докризисного 2014 года их общее число поднялось на 9,9 процента.

Чаще всего банкротства отмечаются в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении. Снизилось количество банкротств в электроэнергетике. В торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также в металлургии уровень банкротств не изменился.

Как отмечают эксперты, из-за проблем с ликвидностью банки стали активно использовать банкротство, чтобы вернуть средства, и все менее охотно идут навстречу неплательщикам и реструктурируют задолженность.

Также банкротства подстегнула зачистка банковского сектора. Каждая санация или отзыв лицензии, по экспертным оценкам, провоцирует 50-100 новых корпоративных банкротств.

Ранее в мае выяснилось, что почти два миллиона россиян могут подать иск о банкротстве, но не делают это. Это люди, у которых долг выше 250 тысяч рублей и почти все средства уходят на оплату просрочки.

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