Украинского производителя сыров решили обанкротить в России

Один из крупнейших украинских производителей молочной продукции «Милкиленд» может остаться без заводов в России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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Как поясняет издание, банк «Возрождение» инициировал банкротство завода «Милкиленд» — «Курск-молоко», подав заявление в Арбитражный суд Курской области 22 апреля. Сумма требований составила около 250 миллионов рублей. Заявление к производству еще не принято. До этого аналогичные меры были применены к принадлежащему производителю Останкинскому молочному комбинату, который признали банкротом в 2017 году. На сайте компании отмечается, что «Курск-молоко» — последний и ключевой актив производителя в России. Он выпускает сыры и масло под брендами «Добряна», «Рыльский сыродел».

Процедура банкротства может затянуться на несколько лет, а дисконт при продаже имущества может составить 60-70 процентов от первоначальной цены, считают эксперты. Так, Останкинский молочный комбинат впервые выставили на торги летом 2018 года, запросив 301,9 миллиона рублей. Однако на прошлой неделе цену снизили до 278,2 миллиона. Источник сообщил изданию, что «Курск-молоко» в целом вряд ли заинтересует профильных инвесторов, поскольку это предприятие сравнительно небольшого размера.

По оценке Euromonitor International, «Милкиленд» входила топ-20 российских производителей сыров в 2018 году. В числе крупнейших производителей также называли Hochland, Valio, Lactalis (сыр President) и PepsiCo (сыр «Ламбер»). В целом объем рынка оценили в 772,8 тысячи тонн, а оборот — в 463,4 миллиарда рублей.

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